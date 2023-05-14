前台南縣長蘇煥智6日上午10點開記者會宣布參選總統，他的參選聲明也提到，副總統賴清德的「鴕鳥僥倖依賴美日」路線及國民黨親中派的「一中和談」路線，有一個共同的現象就是「把台灣的命運交給強權來決定」，這都是不負責任的態度。對此，旅美學者林環牆14日就表示「蘇煥智先生是唯一真正以總統格局競選2024的候選人。他提出很多很完整的台灣論述，建議大家仔細參考、思考」，引發討論。

蘇煥智去年參選台北市長失利，他決定再度征戰2024總統大位，他在臉書闡述參選理念，說明自己走的「第三條路線」，以及推動維新台灣的「第二次民主運動」，蘇煥智認為，台灣問題不只是兩岸問題，更是國際問題，中共一直未放棄武統台灣，基於台灣海峽國際通行權，美國必然介入，所以也必然會引發第三次世界大戰。

他提到，台灣面臨的並不是中共武統台灣的兩岸問題，台灣海峽若被中共內海化，此一重要的國際通行海域被中共控制，將是重大國際貿易運輸安全問題，台灣其實並不孤單。蘇煥智指出，台灣防衛戰也同時是第三次世界大戰的引爆點，所以絕對不是一個短期內如何全面備戰止戰的問題。他還說，台灣應學習以色列全民皆兵的政策，宣示台灣人民堅決捍衛台灣的決心。同時成立如烏克蘭的國土防衛部隊及後備民兵部隊。全民參與保衞台灣的運動。

而林環牆14日也在臉書上表示，「蘇煥智先生是唯一真正以總統格局競選2024的候選人。他提出很多很完整的台灣論述，建議大家仔細參考、思考」，林環牆更指出，蘇煥智的競選主題是「下架貪腐、維新台灣、邁向和平」，而蘇煥智也呼籲「重建新而正直的信念」，最後，林環牆也認為，「這才是總統格局、總統高度、以及總統視野」。