台中大里某國小教師是台中縣認證合格的心評人員（特殊教育心理評量人員），近20年參加研習不計其數近期發現被視為「尚未取得初階資格」的儲備人員，仍被要求做心評後又少領300元稿費，怒批「是種懲罰」，市議員張芬郁14日要求教育局聽傾聽特教師心聲，擬定心評人員專職化可行性。

教育局表示，心評人員專職化涉及中央相關規定，若未來中央訂定法規，教育局將研擬相關規定配合執行；目前教育局鼓勵特教教師持續進修，以是否取得初階心評人員資格區分綜合報告撰稿費，初階心評人員研習參與率已有提升，未來會視後續心評人員培訓情形及實際狀況，審慎研議撰稿費標準及相關配套措施。另，教育局無強迫所有特教師成為心評人員，依教師意願進行培訓。

魏姓教師表示，初階心評人員撰寫1份全套含智力測驗等評量內容的綜合報告可領1000元，卻需耗時約30小時，填寫資料共2公分高。（魏師提供／潘虹恩台中傳真）

魏姓教師表示，心評人員工作內容依儲備、初階、進階而不同，初階心評人員撰寫1份全套含智力測驗等評量內容的綜合報告可領1000元，卻需耗時約30小時，填寫資料共2公分高；最近議員質詢心評專職化問題，她和多位老師才發現被視為「尚未取得初階資格」的儲備人員，既不具資格，教育局仍要求他們做初階心評，費用卻只給700元，感到「屈辱甚至被懲罰」。

另名陳姓老師則取得儲備資格後就拒絕再升級，他說，心評占去太多教學時間，影響教學品質，教育局疑似以300元當誘因鼓勵特教老師再參加36小時培訓，取得初階資格就可領1千元，但多數老師不會為了300元再花時間補訓。

台中大里某國小魏姓教師是台中縣時代認證合格的心評人員。（魏師提供／潘虹恩台中傳真）

張芬郁指出，台中市共有1559位特教老師，卻僅有997位是心評人員且其中3成取得初階資格，其餘7成則拒絕補訓；心評人員不足，教育局不採認原縣區特教老師心評資格和實測經驗，卻要求從事初階工作又減少支領費用，不合理且不符規定。

教育局則表示，縣市合併後，不分原縣區或原市區之心評人員皆需重新培訓，以取得資格，不因其為原縣區或原市區心評而異。