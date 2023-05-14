美國明尼蘇達州44歲男子薩柏里特（Alexis Saborit）2021年與大12歲女友大吵後，在車上用開山刀砍下女友的頭，附近車輛駕駛及住戶都目睹了這起兇殺案，薩柏里特接著將已經沒有頭的女友軀幹遺體拖到路邊棄屍，接著再抓著她的頭髮，將頭顱棄置在遺體旁。美國法官近期宣判薩柏里特一級謀殺罪成立。
綜合福斯新聞（Fox News）、明尼蘇達州地方電視台「KMSP-TV」報導，2021年7月28日下午2時30分左右，明尼蘇達州44歲男子薩柏里特與56歲女友泰爾（America Thayer）大吵後，薩柏里特在車上用重達8磅（約3.6公斤）的啞鈴毆打泰爾，接著用開山刀砍下女友的頭。
當時兩人正開車前往法院，薩柏里特原訂為他先前與警察發生衝突後放火燒了自家公寓的重罪指控出庭，據悉泰爾表示想分手而遭到薩柏里特殺害。
薩柏里特行凶時，兩人的車輛正停在沙科皮（Shakopee）市繁忙的馬路邊，不少駕駛及附近居民都目睹了殺人過程，其中一名目擊者甚至拍下薩柏里特疑似將已經斷頭的泰爾遺體拖出車輛的畫面，接著他再回到車上，抓起泰爾的頭髮，將她的頭顱棄屍汽車旁的馬路上。
薩柏里特棄屍後逃離現場，他一面逃、一面丟棄行凶的開山刀，警方最終在1.5英里（約2.4公里）外將他逮捕。
薩柏里特及委任律師在訴訟過程中辯稱薩柏里特有心理健康問題，不過法官指出，案發前幾天薩柏里特曾向友人口出狂言「我要砍下她的頭」，講完還大笑。薩柏里特也坦承泰爾威脅離開，因此他用刀砍斷她的脖子。
法官也指出，薩柏里特使用8磅重的啞鈴及開山刀行凶，顯示行凶時有經過思考，犯案後更逃離現場、丟棄凶器、甚至換裝，都顯示他有「犯罪意識」，宣判一級謀殺罪成立。
本案預計6月1日召開聽證會，薩柏里特將出庭。
文章來源：Minnesota man beheads girlfriend in front of several witnesses, convicted of first-degree murder
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