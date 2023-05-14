知名生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」涉嫌推銷契約商品、非法吸金逾220億元，近2萬民眾、菜籃族受害。高雄地院查證吸金犯罪屬實，依銀行法判集團女總裁陳秋白10年6月，其餘12名幹部判1年10月至8年6月不等，龍海公司罰款2億元，犯罪所得5億5866萬元應發還被害人或用於賠償。

五互集團2006年成立，2007年時就嫌販售生前契約、生活契約，詐騙近千位求職者錢財。陳秋白當時遭到起訴，但最後因事證不足，僅依公司法、商會法判刑，得易科罰金定讞。

2013年，五互集團子公司龍海生活事業開始推銷「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約，聲稱投入4萬至15萬不等的金額，期滿1年、3年或6年，就可獲得3至6％不等的回饋金或等值消費券，吸引不少菜籃族投入百萬元。2019年有投資人期滿卻領不到回饋金，怒而檢舉，非法吸金事件才因此曝光。

檢調查出，龍海公司以陳秋白為首，在全台設置7個營業部，各營業部下轄35個督導區及通訊處，制訂業務獎金及晉升制度。各單位高級主管、各營業區部最高主管均是陳秋白從保險業界挖角而來，對外大量銷售契約，只要招攬客戶可獲得個人承攬佣金，舉績、職階、季績效、超額等不同名目獎金，賺取優渥的佣金差額。

陳秋白強調，「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約是以保險概念設計的商品，銷售的均為商品及消費契約，非收受存款，更無吸金犯意。

但法官查出，陳秋白試圖以期滿發給「增值金」或「物價波動補償金」的表象，規避收受存款及支付利息的不法內涵。法官認為，保險業乃金融業之一環，保險或銀行等金融業務因有其特殊性，均非一般公司得任意經營。

法官認定，龍海公司吸金金額龐大，對社會金融秩序造成潛在難測之高度負面風險，且陳秋白等人到案後均否認犯行，最後依銀行法判陳秋白10年6月，其餘幹部判1年10月至8年6月不等。其中，陳秋白兒子的太太陳姓女子身為該集團財務部門最高主管，遭判3年10月。蘇姓行政服務部副總經理因未實際參與該案，也無足夠犯罪事實，是唯一獲判無罪的幹部。

針對犯罪所得，法官認定此吸金案犯罪總額為211億元，扣除訂約者已領回之本金、增值金、物價波動補償金後，仍有5億5866萬元未返還投資人，判龍海公司應發還被害人或用於賠償。