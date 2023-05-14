女星王思佳近期上節目曬包卻意外引發「假包」爭議，而她也為了證明是真包而將其送去檢驗，近日檢驗結果出爐，證明送驗之包包是真貨，她昨(13日)晚間也開直播回應近期的輿論風波。對此，不僅美女律師李怡貞在社群上發文對此事發表看法，同為該節目的來賓也出面發聲了。

李怡貞14日凌晨在個人社群上發文，透露王思佳私下的模樣與節目上不同，相當客氣有禮貌，「綜藝性不就是藝人敬業的表現？」此外，也回應網友的質疑，表示：「後續大量的真假包資料，我想大家都可以依照自己的經驗或是知識去判斷，我們不是當事人，猜半天也不會有答案。」

此外，李怡貞也於文末幫王思佳緩頰，指出：「我覺得她是有點誠心在面對這個爭議，沒有一直擺爛忽視裝沒事，給她點時間消化這些紛擾吧，也期待她做出更明智的回應。」而同為該節目班底的女星蔡沐妍也在該則貼文中的留言區中幫王思佳發聲，寫下：「她真的很敬業 +1，私下也超級照顧大家的。大家螢幕上表現跟私下真的是會有落差的。」並自嘲：「我也是螢幕上臭三八，私底下只是個小三八啊。」

蔡沐妍為王思佳發聲了。(圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書)

事實上，王思佳此前就透過直播公開包包送驗結果，並回應過往的諸多爭議，表示這些年的東西，有些是朋友送的、有些是廠商，還有部分是出國購物的，因此有許多的細節都遺忘了，「我想說的就是所有單據秀出來不是炫富，有疑慮也是花錢買到的教訓，被質疑也是概括承受。」