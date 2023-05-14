今天母親節，羔羊跪乳被用來比喻小孩長大後懂得感恩，報答父母的恩情，清境農場今天在臉書貼出一張小羊喝奶的照片，並表示，其實小羊只是為了喝奶不擇手段，並非是在感謝羊媽媽。不少網友也留言「長知識了」。

清境農場貼文指出，羊總共有四個胃，不同於其他單胃動物，為了完整吸收乳汁的免疫球蛋白，小羊在喝奶時會抬頭吸奶，以便乳汁不需要經過第1、2、3的胃，直接進入第4個胃消化。

清境農場表示，若是乳汁進到第1、2、3的胃中，會導致免疫球蛋白被微生物分解，變成普通胺基酸，這樣營養則會大打折扣，因此真實的羔羊跪乳並不是在感恩媽媽給牠喝奶，而是小羊為了喝奶不擇手段而已。

清境農場綿羊秀十分出名，臉書粉專也經常分享許多跟羊有關的小知識，選在母親節當天分享羔羊跪乳的真相，不少網友留言「長知識了」，福壽山農場小編也留言「您的浪漫呢？被牧羊犬叼走了是吧？」清境農場最後也祝全天下的母親「母親節快樂」！