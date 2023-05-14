因疫情影響、停辦多年的第3屆「大樹小醫師」活動，14日重新在新竹大遠百登場，今年由新竹國泰醫院院長曾英智親自領軍，率領內、外、婦、兒、牙科等6位醫師，一起走出醫院與大家拉近關係，順利完成92位「大樹小醫師」的養成訓練。

曾英智說，因疫情影響，大樹小醫師已延宕多年沒有舉辦，相隔多年後，這次為了讓小朋友們「有感」，特別安排在報到後的第1關，就要穿上「醫療級防護衣」，由隔離負壓病房護理長現場授課，體驗醫護人員疫情期間防護衣下的悶熱辛苦。

接著陸續登場的關卡由外科醫師伍嘉偉指導外傷包紮處理方式，並且自製冰敷袋；第3關由內科的林鈺琳介紹心臟構造，並且帶著孩子透過聽診器聽心跳聲、感受生命的力量；接著由小兒科陳信瑜帶孩子使用針筒抽藥，並且學習認識處方籤，再由小兒科醫師王亭皓透過食物認識營養攝取。

牙科關卡由蔡馥慧宣導刷牙333的重要後，讓小醫師們現場用牙模做口腔清潔練習。

院方指出，今天是母親節，為了讓小醫師們了解媽媽懷胎十月的不便，也特別在婦產科的關卡，由黃琪雯帶著模擬懷孕的狀態，挺著大肚子要幫大寶換尿布、打掃做家事，籍此讓孩子們體驗媽媽懷孕的辛苦。

第3屆「大樹小醫師」活動，14日在新竹大遠百登場，有92位「大樹小醫師」完成養成訓練。（陳育賢攝）

活動現場有位小朋友在闖關時詢問林鈺琳說，你是真的醫師嗎？讓從事20多年醫療工作的林醫師不知該如何回答；也有媽媽為了專程參加大樹小醫師的活動，特地從台北快閃新竹半日，參加後媽媽感動的製作孩子闖關影片分享，讓她感受微笑醫療的溫暖、不虛此行。

新竹國泰表示，這次的活動別具意義，透過與新竹大遠百合作，也特別邀請新竹家扶中心受資助家庭的11位孩童共同參與，希望讓更多的孩子們有機會參加有趣好玩的活動，共同用行動凝聚幸福的力量。

曾英智同時分享，舉辦小醫師闖關活動除了有趣好玩、希望他們得到正確的健康觀念，更希望透過這樣零距離的互動，讓孩子了解醫療不是冰冷的、也可以是「微笑醫療」，透過人的溫度傳遞溫暖，進而了解生命的奧妙和可貴，學習尊重生命。