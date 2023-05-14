2年前，屏東佳冬高農農場經營科學生王振甫、江柏漢把香莢蘭的空包彈果莢萃取成露成香氛，減低農民損失，而今他們又將毫無價值的C級香莢蘭化身「空間調香師」，且二次蒸餾成功變香草精，2人不僅獲得今年全國專題及創意競賽亞軍，還一同考上屏科大科技農業公費生，將攜手繼續香莢蘭產業的相關研發。

香莢蘭是全球排名第2貴的香料，1公克要價約100元，台灣從2019年開始種植，不料等了3年、終於要在2021年採收首批成果時，竟遇高溫成了空包彈，產量比預期少3、4成，農民心血付諸流水，幸佳冬高農農經科主任林鈺澤帶領王振甫、江柏漢等學生，成功把空包彈果莢萃取成「香莢露」變香氛，替農民將危機化為轉機。

「香莢露」的成功，讓王振甫、江柏漢開啟香莢蘭的相關研發之路，2人發現香莢蘭除有空包彈問題外，還分有A、B、C級，當中C級因發育不良又嚴重彎曲，幾乎賣不了錢，為此，2人針對C級香莢蘭進行研發，在溫度控制、菌種發展、熟成階段保存方式等技術的精進下，成功拉長果莢保鮮期至8個月。

林鈺澤說，一旦延長果莢的保鮮期，它的用途就會更多。他們以1公斤100元向農民收購C級香莢蘭後，依不同空間大小，生產出不同克重數的「香莢露」，不同2年前的單一使用，原本賣不了錢的香莢蘭成了「空間調香師」，小空間如汽車可採用60克的香莢露，大空間如圖書館則可使用200克的產品。

為印證研發成效，他們還將產品搬到商場做市場調查，結果獲得不小迴響，不少民眾都表示，就使用時間與價錢來看，CP值很高。但對學生們來說，CP值最高的是，他們在研發過程中發現果莢竟然可以二次蒸餾變成「香草精」，目前正在研究能否把香草精直接製成飲品。

王振甫、江柏漢在林鈺澤的鼓勵下，與學妹吳凡玲合作，以「空間調香師-香莢露創新研發」為題報名今年全國專題及創意競賽，最終獲得亞軍，評審評語為具有創意並符合實務商機所需。

不過最令人興奮的是，王振甫、江柏漢一同考上屏科大科技農業公費生，將在研究總中心助理教授李佩璇的指導下，繼續香莢蘭產業的相關研發，王說，他打算專研銷售端，江則計畫把重心放在發酵技術上。