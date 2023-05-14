許光漢主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》下周三（1 7日）將在韓上映，他本周與導演程偉豪和監製金百倫赴韓宣傳，除了在映後活動上現學「BLACKPINK」成員Jisoo〈FLOWER〉的招牌開花舞，今（14日）又和另一個女團「LE SSERAFIM」同框跳新歌〈UNFORGIVEN〉，罕見的組合令網友又驚又喜，許光漢除了開心轉發該影片，並害羞地曬出合照自嘲：「不可原諒的我還比了ya！」

LE SSERAFIM官方IG今天下午無預警地曬出了成員金采源，宮脇咲良、中村一葉、洪恩採邀許光漢跳〈UNFORGIVEN〉的challenge影片，只見許光漢雖然舞蹈動作略顯僵硬，但還是努力跟上動作，結束後，他不忘用韓文道謝，、中村一葉、洪恩採也特別用中文對他說「謝謝」，俊男美女同框畫面看起來相當養眼，讓網友笑喊「不知道該羨慕哪一方了」，更釣出黃偉晉激動喊：「我要瘋掉！我要當許光漢！我要！」

許光漢在韓擁有超高人氣，光是今年上半年便已3次訪韓，他12日出席在首爾龍山CGV舉辦的影迷見面活動，表示很開心又能帶著新作品來到韓國，被問到是否想演出韓劇時，他說「若有機會的話當然想挑戰看看」，但也謙虛稱「在這之前我得先提升一下我的韓文實力」，上月底和他一起作為百想藝術大賞頒獎人的李帝勳，也錄製影片對他隔空喊話「希望之後如果有機會的話能夠和你合作，愛你喔，光漢先生」，讓許光漢相當感動，也回比了手指愛心送給對方。