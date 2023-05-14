縣長鍾東錦表示，將原民中心恢復成原民處是他政見之一。（李京昇攝）

苗栗縣政府2016年將原住民族行政處降為2級單位原住民族事務中心，7年來地方多次反映盼能恢復1級機關。苗栗縣議會近日舉行定期會，多位議員在質詢中關心此議題，苗栗縣長鍾東錦表示，原民中心恢復成原民處是他政見之一，他強調一定會兌現，並成立1個為原住民暨多元族群所服務的嶄新局處。

苗縣府當年以考量照顧包括原住民族在內的勞工及青年為由，增設勞工及青年發展處，同時將原民處改為原民中心，結果消息一出引起公憤，全國各地100多名原住民兩度聚集在縣府廣場抗爭，質疑縣府違法濫權、踐踏原民權益。

縣府則多次多次強調，為落實照顧原住民需求，雖財政困窘，但編列原住民預算均未縮水，每年預算維持2億元，人員編制也比照民處架構，才平息紛爭，不過降級7年來，每年都有希望原民中心恢復1級機關的聲音，也成為歷屆縣長候選人的政見。

苗栗縣議會近期舉行定期大會，縣議員劉美蘭、楊文昌、陳光軒等人再次提起原民中心恢復原民處的議題。陳光軒說，他建議行政處跟計畫處整併，讓原民處恢復1級機關，甚至把原民處改成原民暨族群事務處，讓縣府服務更多元。

劉美蘭、楊文昌表示，他們身為原民議員，長年來都在為原民發聲，聽聞鍾東錦政見有意讓原民中心能升級為處，他們非常樂觀其成，未來在爭取中央資源時，比較能夠「直達天聽」、更有效率。

鍾東錦也在議會質詢時允諾，指稱原民中心重新升回原民處，是他選舉政見，所以他一定會做到。他說，局處合併他會跟縣府團隊做出最好的安排，調整時間會搭配參議、局處長退休時進行人事異動，這樣變幅才不會太大。

他指出，苗栗雖是客家大縣，但跟著閩南、原住民、新住民一起，苗栗可以是個多元共融的大家庭，他未來不僅要恢復原民處，也要針對多元族群的需求，平均分配資源，讓苗栗是個多元共融的大家庭。