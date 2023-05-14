第34屆馬來西亞國際發明展5月11日至13日在吉隆坡國際會議展覽中心舉行，我國亞東科技大學表現出色，共獲2項印尼特別獎、2項泰國特別獎、1項沙烏地阿拉伯特別獎及4金4銀3銅的優越成績，展現師生研究實力與創新能力。

由通識教育中心老師陳盈伶、通訊工程系老師賴金輪及學生林柏岑、林詩馨、陳奕賢共同發明的「關聯音字彙學習系統及方法」，成功奪得印尼特別獎及金牌獎，該系統整合了資料庫與穿戴裝置，能實現在控制醫療成本的同時提供個人化且有效的復健方案。

同樣獲得印尼特別獎及金牌獎的是「電梯電力回收裝置」，由電子工程系老師林照峰、師範大學光電工程研究所謝振傑及學生鄭凱文、林勇邑、陳儒楷共同開發，該裝置模擬電梯運作，將能量轉換後儲存到電池中，展現了節能回收的可能性。

此外，由賴金輪、張玉梅、陳盈伶3位老師帶領學生鄭喬、陳佩真、楊郁成、楊佑捷、陳俞瑞、陳奕賢共同創作的「具動態回饋型的仿真人指導復健系統」，也榮獲泰國特別獎與金牌獎。該系統包含資料庫及穿戴裝置，可實現在降低醫療成本之下個人化且有效的復健。

亞東科大表示，學校一直專注於雲端運算、大數據及人工智慧等前沿科技的研究與發展，透過與亞東紀念醫院及亞洲水泥等關係企業的密切合作，學校成功打造出強大的企業聯盟，催生出一系列創新發明。