桃園市一名失智的84歲謝姓老婦人，突然思念起久未見面的兒子，13日下午竟獨自徒步出門想要前往兒子家，沒想到卻迷了路，最後因體力不支跌坐在機車行前，店家發現後報警處理，所幸經過民眾及員警們熱心的協助，才讓老婦人得以平安返家團圓。

平鎮分局宋屋派出所所長鄒安晴表示，家住平鎮區和平路的謝姓老婦人，因為母親節前夕，突然思念起長期在國外經商的大兒子，13日下午趁著照顧自己的小兒子不注意時偷溜出門，想要前往大兒子住處，最後因體力透支，竟跌坐在機車行外面的水溝蓋上，店家發現後也立即報警處理。

警員楊捷翔及陳馗元接獲通報前往察看，無奈老婦人僅會使用客語，其他聯絡方式也無法清楚提供，員警只好和附近的民眾合力研究老婦人的語意，並利用警用資訊系統的輔助，總算順利查出她身分與住處；員警見老婦人身體有點虛弱，決定先將她帶回派出所稍作休息，並提供飲水及餅乾讓她補充體力。

桃園8旬老婦出門迷途警方協助找到家人團圓。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

等老婦人身體狀況穩定後，員警再利用警用巡邏車將她平安送回家，但抵達老婦人住處時，卻發現一樓為夾娃娃店，正當員警不知所措時，兒子聽到樓下聲響下來察看，見到母親平安歸來，頻頻向警方道謝並表示，因為母親節快到了，母親突然思念起在南非經商的大哥，於是趁他不注意時偷溜出門，發現後也立即外出尋找，還好有熱心的民眾及員警協助，才能讓母子倆在母親節前夕能夠平安團圓。