台中清水區橋江北街人行空間及公共環境改善工程於近日完工，成為地方鄉親休閒遊憩新景點。橋頭社區14日舉辦健行，近300位鄉親響應，共同慶祝，先前積極爭取經費建設的立法院副院長蔡其昌也到場共襄盛舉，蔡其昌表示，未來會繼續努力爭取，讓清水到處有公園、到處有步道。

蔡其昌說明，他在2020年向中央爭取前瞻計畫經費7600萬的挹注，以改善橋江北街人行空間及公共環境，橋江北街步道全長1.62公里，不論晨間運動或傍晚散步、看夕陽都很適合，具有運動的效果同時保障鄉親安全，深受大家喜愛；許多鄉親表示縣在土地貴導致公園面積小，「走沒兩步就沒了」，反而沒有運動的效果，而新啟用的人行步道跟公園相同，甚至比公園還要好。

台中清水區橋江北街人行空間及公共環境改善工程於近日完工，成為地方鄉親休閒遊憩新景點；橋頭社區14日舉辦健行，近300位鄉親響應，共同慶祝。（立法院副院長蔡其昌提供／潘虹恩台中傳真）

蔡其昌細數為清水爭取的建設，包括民族路的路平及人行步道整建、鰲峰山運動公園整體建設、高美濕地濱海橋重建、清水國小、國中操場及教學大樓重建、菁埔廢棄軍營從廢墟轉變為公園、清水黃家及楊家古宅整修、清水衛生所重建、諸多路平及自來水延管建設等，「都是希望解決鄉親問題，讓清水環境更宜人」。

橋頭里長林瑤卿、橋頭里社區發展協會理事長李正權皆表示，感謝蔡其昌協助爭取經費整建，現在橋江北街有平坦的道路及人行步道讓親鄉運動、散步，加上沿路種植的台灣欒樹，希望未來打造橋江北街成為知名的觀光景點，大家能來橋頭里參觀最美的河邊道路。

台中市議員王立任及楊典忠14日也受邀到場，他們指出，蔡其昌認真為地方爭取建設、帶來經費，所以海線才能愈來愈好，今日林瑤卿還有提到需要增加椅子及限速標誌的部分，他們也會要求市政府協助，希望中央、地方合力帶動橋頭社區繁榮發展。