165官網增設檢舉詐騙廣告平台。（警方提供）

165官網增設檢舉詐騙廣告平台。（警方提供）

網路詐騙廣告猖獗，為了儘速蒐集、下架詐騙廣告，刑事局於165全民防騙官網增設檢舉詐騙廣告平台，提供民眾針對Facebook、Google及YouTube所看到的詐騙廣告做檢舉，相關的檢舉教學，都能在填輸資料時查看，刑事局收到檢舉資料後，會儘速通報網路平台業者執行下架事宜。

刑事局指出，詐騙集團會冒用財經界知名公眾人士博取民眾的信任，假借公益免費教學投資股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，再以投入資金越多獲利越多等話術，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，民眾如欲提領款項兌現獲利時、即以洗碼量不足、需繳保證金、登入IP異常等理由拒絕出金，帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。

警方說，假投資廣告，點擊進去都是一頁式廣告，會編造投資話術，誘騙另加投資群組、下載APP，目的都是要騙錢。

上月，內政部長林右昌、警政署長黃明昭接連與Meta、LINE和Google在台代表會面，達成由刑事局提供詐騙樣態資訊，業者盡速下架詐騙廣告的共識，金管會也要修訂「投信投顧法」，包括投資廣告內容禁止6大行為，刊登者須採「實名制」及「違規廣告下架」，力拚本會期過關，並要求網路平台業者落實廣告審查，否則須負連帶損害賠償責任。

刑事局呼籲，各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，方能維護自身投資權益，如有看到網路廣告以免費教學投資或穩賺不賠等話術吸引加LINE帳號，請務必提高警覺，請先透過網路平台的官方管道檢舉，再前往165官網依照教學指示填輸資料檢舉，加快下架效率，期待能透過政府的檢舉平台，促請網路業者重視並減少詐騙廣告的傳播。