桃園市大溪警方聯合環保局，加強取締改造噪音車。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

有鑑於改裝噪音車深夜妨害民眾安寧，桃園市大溪警分局針對轄內易發生聚集及危險駕車路段，每周假日規畫防制危險駕車勤務，尤其重兵佈署加強羅馬公路桃118線及台七線、台七乙線聯合稽查，加強攔檢取締措施，13日深夜至14日清晨，共攔查13輛汽車及1輛機車，經環保局實施排氣音量檢測結果，本次14輛汽機車排氣音量均符合規定。

大溪警分局指出，配合警察局預擬規化「靜桃計畫」專案，並維護市民生活寧靜，13日深夜至14日凌晨，在復興區羅馬公路桃118及119線，規畫警力並聯合環保局人員，組成機動攔檢改裝排氣管車輛小組，現場由員警負責攔查，環保局則實施噪音檢測，這次所攔檢的13輛汽車及1輛機車均符合規定。

警方也呼籲，愛跑山的民眾切勿隨意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，若排氣音量超標將依噪音管制法第11條等相關規定開罰，將處新臺幣1800元至3600元罰鍰不等，並責令在期限內到監理站接受檢驗，警方將持續聯合環保局及監理單位組成聯合稽查小組，以不定時、不定點方式取締改裝、噪音車輛、各項違規及危險駕駛行為，另為長期規劃，警方將促請環保局設置定期聲音照相執法及增設定點測速，配合加強取締競速改善，藉由持續執法，有效遏止改裝噪音車輛，以維護交通安全及社區住戶安寧。