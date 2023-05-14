人生在世難免會遇到困難，正所謂「在家靠父母，出外靠朋友」，畢竟陷入困境時，若能遇到貴人提攜幫忙，會讓接下來的路好走一些。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，擁有超強的人脈版圖，尤其是獅子座，人脈就是錢脈，憑著自身優異的實力迎來好運，每當遭遇困難總有貴人爭相幫襯。

▍TOP 3：牡羊座

牡羊座平時熱心助人，看見有人需要幫忙時，不用等到對方開口，就會挺身而出，並且不要求回報，如此仗義的行為看在他人眼裡，是十分講義氣的表現。因此每當牡羊座遇到困難時，就會有朋友主動關心，並且義不容辭地幫忙牡羊度過難過。

▍TOP 2：天秤座

天秤座一直都是溫柔和氣的人，對待朋友特別有耐心，擅長經營人際關係，職場上的人脈很廣。因此一旦在事業上遇到自身實力不能解決的難題時，天秤座的友人都樂意挺身而出，幫助他們度過難關。

▍TOP 1：獅子座

獅子座面對困難一向都是無所畏懼，喜歡迎難而上，雖然遇到窘迫的情況時，他們總是不好意思去開口求人，但為了事業能夠順利發展，也會放下身段尋求幫助。加上獅子座的人脈廣，大家對他們的實力也有目共睹，只是因為一時之間的困難才迫不得已求助於人，因此身旁有能力的對象都會爭相幫忙。