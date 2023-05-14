駕駛發現前方1輛貨車上的「鐵皮」突彎了，不斷狂甩還差點波及對向來車。（翻攝自臉書爆料公社）

居然視而不見？有駕駛日前行駛在高雄市路竹區和平路上時，前方有輛貨車後等上載著多片「鐵皮」，突然有1片鐵皮被風吹起，並整片彎了下來，隨著行駛間的車子不斷左右搖擺「甩來甩去」，此時對向有輛汽車行駛而來，所幸未遭受波及；對此原PO還表示，事發當下一直對貨車狂按喇叭，但對方疑似沒聽到，繼續開不停車。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段35秒影片，從影片中可見，前方有輛貨車行駛在道路上，貨車後斗上疑似載著多片鋁製的屋頂波浪板，由於該貨車速度不慢，突然間一陣風將一片波浪板吹起，整片波浪板直接彎了下來，並沿路甩來甩去，所幸對向而來的車輛沒有遭到波及。

對此原PO也提到，這起事件發生在本月11日高雄市路竹區和平路上，他提到該貨車「貨物未依規定綑綁牢固」，還好對向而來的車機警、運氣好，不然再快一點就「中獎了」，他表示事發當下狂對貨車按喇叭，但貨車駕駛仍未注意到，還是繼續行駛不停車。

貼文一出，網友紛紛留言表示「不適合開大車，居然都沒在看照後鏡的習慣」、「這駕駛不及格，左右後視鏡要隨時看的，都沒在注意，不是只會換檔，轉方向盤就可以了」、「太扯！鐵皮都隨風飛翔，後照鏡居然視而不見！」、「都掉出來這麼久了還不知道，這種就是出事後常說『沒看到』的駕駛」、「我不相信左後照鏡看不到物品掉落」。