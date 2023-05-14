藝人許維恩的外公有荷蘭血統，五官相當深邃，是演藝圈中有名的混血美女。許維恩前年3月認愛小6歲的男星王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在前年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，今年兩人宣布懷孕，肚中胎兒即將臨盆，在個人YouTube頻道中，許維恩卻透露王家梁做了一事讓她差點流產。

許維恩在YouTube頻道「許維恩的秘密Channel」中透露王家梁曾當過豬隊友，起因是王家梁有收藏水晶的興趣，不時需要淨化家中水晶，他用鼠尾草燻水晶礦石，卻沒注意到孕婦不能聞鼠尾草，嚴重的話會讓平滑肌收縮，造成初期的流產以及晚期的早產可能，燒到一半才查到孕婦不能聞，許維恩聽到後立刻進房間，但隔20分鐘後肚子開始痛了，許維恩回憶當時情況：「我開始宮縮了，我就開始不舒服開始好痛，就是那種像經痛的痛，有點越來越嚴重」。後來他們打電話給院長描述情況，院長建議打安胎針，打了之後半個小時才緩和下來，他們也呼籲如果家裡有孕婦務必要注意。

（來源／影片取自許維恩的秘密Channel YouTube，如遭刪除請見諒。）

許維恩和王家梁婚後積極做人，原先有打算靠試管，沒想到過程失敗後反而自然懷孕，兩人公布肚中寶寶性別，表示是個小女生，小名叫「忒忒」，並替愛女建立IG帳號，從出生前就開始記錄寶寶的點滴；許維恩也分享懷孕中的不便包括腳會抽筋、睡不好、髖關節痠痛、疲憊、心悸胸悶和頻尿等，不過為了肚中的小生命，她表示一切都值得。