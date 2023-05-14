NOA透露私下會自己做美甲，未來還想挑戰更複雜的花色。（陳俊吉攝）

NOA不只多才多藝，還擁有一張俊俏臉蛋。（陳俊吉攝）

NOA平時會用噴霧加溼器保養喉嚨。（陳俊吉攝）

23歲日本男歌手NOA出道3年首度來台，今（14日）晚將在三創Clapper Studio開唱，早上接受台媒聯訪時，對於能在亞洲各地舉辦巡迴演唱會，他說「終於可以跟海外的歌迷見面真的很興奮」，並表示此趟台灣行，最想去的地方就是夜市，昨一抵台便忍不住到夜市逛逛品嘗台灣美食，尤其對芭樂汁讚不絕口，也有吃到心心念念的小籠包、炒麵。

NOA在國小看到韓團「BIGBANG」的演出後，就夢想作為一名男偶像出道，12歲赴韓在YG娛樂當了6年練習生，2018年決定回日本發展，對於這個決定，他認為「說完全不會後悔是騙人的，繼續留在韓國當然也有好的地方」，但他更希望自己的創作能夠被看見， 坦言在練習生時期，曾辛苦到數度想要放棄歌手夢，「一直在想寫的歌什麼時候才可以被聽到，覺得非常鬱悶」，後來推出的單曲〈TAXI〉、〈too young〉都是他在練習生時期的創作。

NOA表示，是靠和一起練習的夥伴們一起加油打氣才撐下去，也對想到韓國演藝圈闖盪的少男少女們喊話：「一定要有破釜沉舟的決心，因為培育的過程很扎實，所以每天的生活都很辛苦，絕對不可以抱著玩玩的心態。」日前他也去看了YG娛樂旗下韓團「TREASURE」的演唱會，「獲得了很多的刺激，我也會讓自己愈來愈好」。

他也大方分享私下多個習慣，透露最愛在早晨創作，最快2、3小時就可以寫好1首歌，平時會用噴霧加溼器保養喉嚨，開唱前沒有忌口，但會喝運動飲料補充水分。擁有一張俊美臉蛋和白皙皮膚的他也羞喊「一直很想當花美男，聽到大家都這樣叫我很開心」，最有自信的部位則是雙眼，也自認是天生麗質，每天保養的步驟相當基本，「就是和大家一樣，乳液、化妝水、敷面膜」，不過會自己做美甲。