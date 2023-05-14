林口長庚紀念醫院舉辦甲狀腺癌病友座談會，甲狀腺癌患者、陳姓母親在醫院接受碘131治療，因為擔心輻射線對孩子影響，需要與家人隔離一段時間，她製作繪本「媽媽去哪裡了」，以 溫馨的插畫和文字，描述抗癌歷程及她對孩子的愛及想念。

林口長庚表示，陳姓患者罹患甲狀腺癌的母親，在醫院接受碘131治療，因擔憂輻射線對孩子的影響，必須與家人隔離一段時間，她製作了繪本「媽媽去哪裡了」，以 溫馨的插畫和文字，描述抗癌歷程及她對孩子的愛及想念。

此外林口長庚甲狀腺癌醫療團隊結合內分泌暨新陳代謝科、一般外科、核子醫學科各專科醫師，展現良好的團隊合作精神，並由甲狀腺癌個管師擔任癌友的橋樑，治療期間協助陳小姐不只對抗生理的疾病，甲狀腺癌個管理師更能適時提 供病患衛教及心理支持，以緩解病患對甲狀腺癌的恐懼。

因5月25日世界甲狀腺日，而5月也是慶祝母親節的日子，內分泌暨新陳代謝科醫師劉妙真表示，病患在切除甲狀腺後，五年內復發的比例約有 20％，因此平均每半年到1年，醫師會安排進行放射碘的追蹤檢查，林口長庚紀念醫院追蹤平均10年1055 位高危險群甲狀腺癌病患中， 放射碘131治療可以治癒23.9％的病患，五年存活率達97.6％，因此，甲狀腺癌病人病程緩慢且預後良好，陳小姐的繪本不僅是給孩子的禮物，也是鼓勵其他甲狀腺癌患者和家屬的故事，歡迎民眾搜尋 FB「長庚社會公益作伙來」閱讀。