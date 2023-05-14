許多人認為高蛋白飲食有助增肌減脂、促進健康，但一項針對果蠅的研究發現，當果蠅被迫長期饑餓後，似乎重新設定其所需要的蛋白質量，儘管進食量增加，卻延長了壽命。台灣醫師表示，在基礎生命科學的領域中，能延長生命壽命的是「低蛋白飲食」，尤其植物性蛋白先天吸收率較低，因此吃素就是較低蛋白的飲食。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇刊載於《科學》（Science）的最新研究。該研究發現，藉由剝奪果蠅的支鏈氨基酸等方式，引發果蠅的飢餓感，可延長果蠅的壽命；此外，缺乏胺基酸的果蠅長期飢餓似乎重新設定了果蠅消耗的蛋白質量的設定。

該研究發現，果蠅在長期飢餓後食慾會變小，似乎已習慣這種飢餓狀態，果蠅也活得更久，研究人員認為，某些飲食方式如低蛋白飲食，會改變果蠅大腦中的「組蛋白」，進而讓果蠅產生飢餓感，吃得更多，也活得更久。

王介立表示，在基礎生命科學的領域裡，能延長生命壽命的是低蛋白飲食。在人類身上也未看過「高蛋白飲食能延年益壽」的大型長期追蹤研究。

至於體弱者是否應大幅增加蛋白質攝取量，王介立表示，目前並無「體弱者蛋白質吃越高壽命越長」的實證，「體弱者的蛋白質攝取達高標即可，沒必要瘋狂追求超標的高蛋白。」

低蛋白飲食是否意味植物性蛋白攝取應多於動物性蛋白質，他表示，的確如此，因為植物性蛋白先天吸收率較低，特別是青菜，所以吃素就是傾向較低蛋白。