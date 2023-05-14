今天是母親節，前總統陳水扁在廣播節目上專訪妻子吳淑珍，兩人暢談年輕時相戀、私奔和回首政治路。兩人的孩子、前市議員陳致中入獄，兩人也說，希望孩子能早日歸來。

陳水扁今天在廣播節目「有夢最水」專訪妻子吳淑珍，聊起相識、相戀過程。陳水扁說，自己是不及格的丈夫和父親，他問吳淑珍「如果還有下輩子，妳還會嫁給我嗎？」吳淑珍不假思索馬上回說「我看母湯，我當你粉絲，拍拍手就好。」

陳水扁和吳淑珍過去是曾文中學初中學長、學妹關係，因升旗時兩人的位置恰巧就在隔壁，陳水扁自述，自己每次升旗都一直看吳淑珍，可以說是暗戀狀況。吳淑珍則說，記得陳水扁的名字和樣子都很俗，但是個很會讀書的優秀學長。

兩人也聊到「外界都覺得吳淑珍很愛錢」，陳水扁說，過去吳淑珍曾分享，在年幼時都會趁醫師父親睡覺時，偷偷幫病患包藥，遇到經濟不好的長輩都堅持不收錢。陳水扁還說，如果吳淑珍愛錢就不會嫁給三級貧戶的窮小子，更不會在自己擔任總統期間，看到台灣景氣差就建議自己應自動減領一半的薪水。

吳淑珍笑著說，「我爸的醫療費是出了名的貴，我想說收那麼高的費用做什麼，遇到有困難的人我就趁他睡覺時偷包藥給病人。」吳淑珍還說，從小她的媽媽就教育孩子不能看不起窮人，這一點影響自己很深。

陳水扁回憶，兩人結婚時真的很窮，在台北只請了7桌，且喜帖還是買空白請帖，自己回家寫；連婚前的結婚照都是臨時到照相館拍，為了省錢只拍了6張。吳淑珍立刻接話說，一張300元很貴啊，當然拍少一點，但是自己急性子、脾氣差，婚後吵架生氣就撕合照，「6張太少了很快就沒了。」

兩人談到一對子女陳幸妤、陳致中，言談將盡是心疼。陳水扁說，以前陳致中常趴在吳淑珍的床前，原以為他是在哭，後來才知道他是為媽媽禱告。而陳幸妤自幼就學會幫媽媽穿衣服，也要抱著媽媽上下床，「一個小孩都要做大人的事。」

陳致中因洗錢案11日入監，陳水扁說，「陳致中的政治路比自己更坎坷」，自己過去因蓬萊案入獄，沒想到隔了數十年後換成兒子到「燕巢當兵」。陳水扁也苦笑跟吳淑珍說，母親節快樂，雖然不快樂還是要快樂。吳淑珍則回應「強顏歡笑」。（編輯：孫承武）1120514