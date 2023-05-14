一名馬來西亞男子前往打獵，期間疑似把自己的表弟看成是動物，隨後開槍射殺，導致其表弟當場死亡。

根據馬來西亞媒體《星洲日報》報導，該起射殺案件發現在周六（13日）凌晨2點左右，案發地點位於馬來西亞吉蘭丹州（Kelantan）馬樟縣（Jajahan Machang）的武吉柏蘭督森林保留地。

吉蘭丹州總警長拿督莫哈末查基（Muhamad Zaki Harun）表示，警方在昨天（13日）早上9點50分左右接到通報，一名39歲馬國男子聲稱自己不小心用自製獵槍擊中26歲的表弟。

莫哈末查基表示，警方接獲報案後立刻趕到案發現場，現場發現一具男子遺體、一把自製獵槍、一枚彈殼和四枚散彈。在村民的協助下，遺體被送往醫院進行解剖。

報導表示，根據該名39歲嫌犯的口供，他不小心將表弟誤以為是動物才開槍射殺。而初步調查也顯示，嫌犯和死者沒有犯罪前科。目前，嫌犯已被扣押以協助調查案件。