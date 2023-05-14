美國聯準會（Fed）利率決策放緩，美元低檔震盪，4月國際美元指數下跌0.83％，但4月外資匯市操作多採取觀望雙向買賣，其他幣別升貶互見。

根據匯銀統計，4月除歐元升值1.02％、英鎊升值0.78％，其餘普遍貶值，澳幣貶值1.32％、人民幣貶0.91％、日圓貶0.78％、加拿大幣貶0.6％、新加坡幣貶0.55％。相較下，新台幣貶值0.94％，貶幅相較更大，連帶使新台幣NEER下降至101.84，REER也下降至104.64，雙創近三個月新低。

匯銀主管說明，NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。

至於REER則是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

展望後市，匯銀主管表示，美國消費者物價指數（CPI）年增率僅4.9％，低於預期的5％，也比3月的5％為低，激勵美股上揚，市場預料6月Fed將如預期停止升息，等同是這波升息循環告終，預料後續國際美元將慢慢走弱，非美貨幣下半年有表現空間。

但匯銀主管認為，美國年底是否降息不明確，加上投資人對於美國區域銀行的擔憂再度升溫，美國債務上限僵局等擔憂，多少會推動美元避險需求；另外，大陸啟動對台貿易璧壘調查，兩岸地緣緊張，新台幣要重返2字頭頗有難度，預料新台幣5月持續趨貶，5月NEER、REER應會持續下降。