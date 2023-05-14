醫師不只高薪，社會地位也相當崇高。一位家族是醫生世家的應屆男高中生發文表示，阿公一直都很推崇醫師這項職業，近日全家族一起吃飯慶祝母親節，學測滿級分的雙胞胎妹妹向爺爺透露不會讀醫學系，「我的夢想是去蘋果公司上班」，阿公竟然當場氣炸狂罵，直到他和爸爸出面護航後，火爆場面才告一段落，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，阿公一直認為當醫師最好、看不起其他任何職業，結婚的另一半也要是醫師，就算沒辦法讀醫學系最好也當護理師，因此從阿公以下的整個家族幾乎都在醫學產業工作，只有一位堂姐成功反抗阿公，不過兩人卻也不再交談。

原PO提到，他和學測滿級分的妹妹今年在準備上大學，他不排斥當醫師、準備報考繁星二階，妹妹卻是相當討厭血、診所的味道，是個夢想未來能在蘋果公司上班的資工女生，爸媽都相當支持她，妹妹在學測個人申請的3個資工系、3個醫學系也都順利進入二階。

近日整個家族一起慶祝母親節，爺爺好奇原PO和妹妹醫學系準備得如何，妹妹才攤牌「誰說我要讀醫學系了」，沒想到爺爺開始暴怒，「妳說這話是什麼意思，不當醫生妳還想幹嘛？」，這時妹妹終於透露夢想，「你們都不知道吧，我的夢想是去蘋果公司上班，你們手機用的那個蘋果公司」，爺爺則當場開罵，認為妹妹擅自斷絕世代相傳的職業。

之後原PO和爸爸出面反駁爺爺，他強調爺爺的眼光太狹隘，不需為了傳承家族精神犧牲妹妹的人生，希望讓妹妹自由選擇；爺爺雖然住嘴，不過再也不想讓原PO和妹妹踏進家裡，以後逢年過節他們也不用排除萬難出席；回家後妹妹更寫了一張紙條給原PO，大讚他會成為第3愛的人，讓原PO感到相當感動。

對此，許多網友紛紛回應，「你們要好好照顧彼此哦」、「如果能去科技業，那幹嘛當醫生，可悲低薪過勞血汗醫奴，呵呵」、「我倒是覺得能進蘋果的話比當醫師還有成就欸，特別如果是進入蘋果研發團隊，那真的無敵屌，據資工朋友認識蘋果內部人員的表示，開發團隊幾乎都是博士，你真的是一個很棒的哥哥，希望妹妹能繼續為夢想努力，祝一切順利」。