據極目新聞報導，近日，安徽男子蔡英文被法院列為被失信執行人（俗稱老賴）。5月14日，極目新聞記者瞭解到，蔡英文因拖欠一公司的吊車租金被起訴。

報導稱，5月12日，安徽省六安市裕安區人民法院發佈了一組失信被執行人信息的公告。其中有一名失信被執行人名為蔡英文，男，1967年生，六安市裕安區丁集鎮人。蔡英文的執行標的額為31031元（人民幣），法院歡迎廣大群眾提供被執行人的財產線索或下落。

5月14日，極目新聞記者在中國執行信息公開網查詢相關文書發現，蔡英文因未按合同向合肥一公司支付31031元吊車租金，被該公司起訴申請強制執行。2023年3月23日，六安市裕安區人民法院就此案立案，認為蔡英文的行為屬「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」。5月9日，法院將蔡英文列為失信被執行人。

此外，裕安區人民法院還對蔡英文下達了限制消費令，限制措施包括乘坐飛機及G字頭動車、在星級以上酒店高消費、購買不動產或新建裝修房屋、旅遊度假、子女就讀高收費私立學校等。如其違反限制消費令，法院將予以罰款、拘留，情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。