今年5月14日是母親節，為了慰勞辛苦的媽媽們，嘉義縣高鐵特區發展協會與清景麟建築團隊13日攜手舉辦「歡慶母親節-日本演歌舞踊」表演，邀請民眾與媽媽們欣賞歌舞，一起開心過節，磁吸不少在地居民參加。

嘉義縣高鐵特區發展協會與清景麟建築團隊共同舉辦母親節活動，邀請民眾共襄盛舉。(清景麟建築團隊提供)

因應母親節，嘉義縣高鐵特區發展協會與清景麟建築團隊13日舉辦的「2023歡慶母親節-日本演歌舞踊」，邀請國際級日本舞蹈家林鳳珠老師帶領區域內銀髮長輩們舉行成果展演，並邀請國內外知名專業舞踊歌手與日本舞踊師範老師表演特別節目，展開「歌」與「舞」的大競演，現場載歌載舞，氣氛熱鬧非凡，並吸引許多民眾帶著媽媽來欣賞精彩演歌舞踊表演，一起同樂歡慶母親節。

清景麟建築團隊表示，清景麟持續深耕嘉義縣高鐵特區，先前推出「高鐵國際城」造鎮建案創下區域熱銷佳績，在嘉義快速累積口碑，後續也有多場建案將陸續推出，期待以建築美學深耕嘉義。(記者張雅雲/高雄報導)