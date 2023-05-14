網路社群流傳5月11日下午3時許，一輛貨車行經高雄市湖內區和平路因貨車上的大鐵片沒有綑綁好，導致車上的大鐵片在空中飛舞，幸未造成對向車道的人車傷亡。湖內警方表示，此舉依照道路交通管理處罰條例，最高可罰1.8萬元罰鍰。

王姓網友貼文指出，他當時跟在這輛貨車的後方，眼見貨車上的大鐵片在空中飛舞後掉落對向路面，當時對向路面的小客車駕駛很機警，運氣也很好，沒有被砸中。王姓網友當時一直按喇叭提醒前方貨車注意，但貨車駕駛似乎沒聽到，逕自往前開。

警方在聞訊後立即調閱周邊監視器查明事情經過，對於貨車駕駛未確實捆綁貨物以及右側白色自小客車駕駛未依規定超車部分，一併依道路交通管理處罰條例告發。

根據道路交通管理處罰條例，汽機車駕駛人若裝載貨物時，應將貨物裝載牢固，避免物品掉落飛散影響其他駕駛人行車安全，如有違反規定可處以新台幣3000元以上，1萬8000元以下罰鍰；未依規定超車將裁處1200元至2400元罰鍰。

湖內警方將逕行舉發並通知貨車駕駛到場說明，依據相關事證進一步釐清是否涉及刑法公共危險罪嫌，調查後若涉及不法，立即移請橋頭地檢署偵辦。