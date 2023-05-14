桃園市中壢殯葬園區設施老舊、焚化爐不足，遇上好日子一爐難求，市府辦理「火化場暨停車場新建工程」歷經多次流漂，在今年4月終於決標，預計6月初舉辦施工及環境影響說明會後即可動工，屆時連同原有設施共有18座火化爐，該區域同時還有民間促參的私人殯葬園區興建中，待完工後將整體提升南桃園殯葬服務量能。

桃園市殯葬管理所長許威儀說，中壢殯葬園區現有6座火化爐，近3年火化遺體數量持續增加，以去年來說，平均每月火化750多具遺體，遇上好日子或農曆年節前後民眾常反映火化爐量能不足，過去執行火化爐暨停車場新建工程相關作業，因多次流標所以延宕，今年終於在4月16日決標，目前機電標及土建標廠商針對工程細節內容做確認，預計將在6月初舉辦施工及環境影響說明會，最大招標問題解決後，只剩下行政作業流程，相關工程很快可以動工。

他也說，目前南桃園較急迫的就是遺體火化問題，相對於遺體冰存有很多民間私人殯葬會館有設備可以協助，但火化爐這部分只能靠公部門，且因為是嫌惡設施，興建過程多少會遇到阻礙。此工程中壢殯葬園區將新建12座火化爐，待2024年底完工後，希望能舒緩南桃園殯葬服務火化問題，之後也會進一步研議是否新建新的遺體冰存中心。

市議員謝美英認為，新增火化爐是好事，也要求相關單位更應該定期保養或是適時更換設備零件等，不要等壞了才要修，導致等待火化遺體大排長龍。她也提到，當地里長反映每當大日子大量人潮參加完家祭、公祭後，周邊環境就會變得很髒亂，交通更是擠得水洩不通，得出動志工隊協助恢復環境整潔，一群人勞心勞力但沒有適當回饋，另也建議各禮儀公司如果預先知道喪家出殯有陣頭等大陣仗，應事先提出交通管制方案避免阻礙人車出入。