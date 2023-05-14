桃園龜山楓樹里的百年楓香樹因酷似明星金城武拍攝廣告景點，被譽為桃園版伯朗大道。（賴佑維攝）

桃園龜山楓樹里的百年楓香樹因酷似明星金城武拍攝廣告景點，被譽為桃園版伯朗大道，但數年前楓香樹生長狀況不佳，不少遊客慕名而來而感到可惜，但經過社區照料，楓香狀況已經好轉不少，再現「桃園金城武樹」風光。

楓樹里百年楓香及背後稻田景色，酷似金城武在伯朗大道拍攝廣告景點，被譽為桃園版伯朗大道，也有不少遊客慕名而來。不過因該百年楓香位路邊，氣根遭到水泥掩蓋，導致生長狀況不佳。起初居民還不太清楚原因，數年前請來植物醫師搶救，才知道植物氣根相當重要，因此將水泥盡量敲除，讓樹木得以呼吸。

好楓戶農家環境教育專員黃曉君表示，目前主要以清理雜草、清除垃圾。此外該楓香位於駁坎旁，需補充乾草枯枝、稻草、玉米桿，避免讓駁坎的洞會導致土壤流失。此外駁坎的洞也須清除雜草，並補充微敲裂的細竹枝。

黃曉君也說，大概是3個月至半年會和有空的朋友相約大整理，有時也會因為其他事情空不出時間而延後，但平常經過看到有雜草就會隨手整理，社區環保志工隊也會定期協助撿垃圾。

她提到，認為楓香的狀況還可以更好，目前楓香也還是處於受傷的狀況，畢竟先前受傷的傷口尚未癒合，而且有一邊比較潮濕，樹皮常常長青苔，對樹體是比較不好的。此外受限楓香位於馬路旁，難以將阻礙生長的鋪面全數清除，只能盡量做到，也感嘆大樹生長得相當艱辛。