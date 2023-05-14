桃園市交通局試辦路邊停車格智慧開單柱，第1階段在桃園區三民路三民運動公園旁46席、中壢區元化路中正公園旁29席、楊梅區校前路楊梅國中旁29席，試辦104席智慧停車格，預計9月啟用。

交通局長張新福指出，以往路邊停車格採巡管員以人力巡場方式開立停車繳費通知單，除有道路交通安全疑慮外，每年開立1250萬張停車單更造成環境影響。而智慧化開單可以隨時掌控停車格使用情況、提升停車周轉率並有助於開單無紙化的推動。

交通局補充，目前與業者合作，由業者先行提供200支停車格智慧開單柱以及5000顆地磁智慧停車設備。智慧開單柱可設在路旁，自動偵測拍照停放車輛，民眾甚至可以當場就繳費。而地磁智慧停車設備則可以設在路旁不方便設置開單柱的地點，例如民宅、商家前，待地磁偵測到有車輛停車後，開單員可前往開立繳費單，後續不需每小時往返開單，也能隨時掌握停車格使用狀態。

交通局提到，因方便民眾直接在現場對開單柱繳費，省下超商代收繳費單抽成，可望對市庫挹注不少。另過去巡管員巡邏車程而漏開的停車費，也會因為開單柱是不間斷收費，以其他縣市經驗，停車費約增加約1成2。

目前智慧停車仍在試辦中，若準確度可以達到一定標準、繳費流程順暢，就能正式上路，目前預計9月可以完成試辦，不過因目前狀況良好，也有可能提前。交通局也說，後續96席智慧開單柱跟5000顆地磁智慧停車設備還在陸續評估地點，目前相關優惠方案尚在研擬中。