據香港文匯網報導，今年5月26日、27日、28日，5月31日、6月1日、6月3日，台灣著名搖滾樂團五月天將重返北京鳥巢體育場，帶來「好好好想見到你」與「諾亞方舟10周年進化復刻版」雙主題演唱會。5月9日，五月天北京演唱會開售，在五秒之內六場演唱會近30萬張門票即全部售罄。大量粉絲質疑主辦方與黃牛勾結，主辦方則否認與黃牛勾結，稱售票公開透明。

2012年，五月天「諾亞方舟」演唱會第一次登上鳥巢舞台。這次五月天再次來到北京鳥巢開演唱會，預計6場動員人次30多萬，將破華語歌手單站最高人次紀錄。據了解，各售票平台出售的總票數接近30萬張，然而顯示想看人數卻超過230萬。5月9日，五月天北京演唱會門票剛開售，便迅速秒殺。

有消息稱，5月6日傍晚，粉絲團運營方發現後台出現了大量零秒創建的異常訂單，疑有「黃牛」混入粉絲團搶票，並且還在二手交易市場發現了「五月天團票代拍」的交易商品。次日，五月天粉絲發出口號：「寧可鳥巢門口站，也不能讓黃牛賺」，該話題一度登上文娛熱搜榜首位。主辦方中樂非凡回應稱，所有可售票都是在有關部門的監督下，公開透明地放在官方授權的票務平台公開銷售，不存在與黃牛勾結一說。

目前，在電商、社交平台上，有關五月天鳥巢演唱會的「溢價票」仍在出售，不少座次比原票價高出1000多元（人民幣）。而打擊「黃牛」非法炒票，今年4月29日和5月13日，在韓紅演唱會和任賢齊演唱會開始前夕，北京多部門聯合行動，已抓捕非法倒票擾序人員共20人。據悉，北京此次打擊演出票務市場「黃牛」非法倒票專項行動，將一直持續至今年6月底。