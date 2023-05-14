菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）發言人周日（14日）表示，菲律賓已在其專屬經濟區（EEZ）內放置航行浮標，以宣示其對南海有爭議的南沙群島主權。

據路透社報導，隨著菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）尋求與條約盟友美國建立更密切的關係，中國在南海採取的行動越來越「咄咄逼人」。

菲律賓海岸警衛隊表示，他們於10日至12日在該國的322公里海域內的5個區域，設置了5個懸掛菲國國旗的浮標，其中包括牛軛礁（Whitsun Reef）。

菲國海巡隊海上安全顧問塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，「菲國海岸警衛隊此舉凸顯了菲方保護其海上邊界和資源，並為海上貿易安全做出貢獻的堅定決心。」

中國駐馬尼拉大使館對此沒有任何回應。

值得注意的是，菲國海岸警衛隊在2022年5月，於南沙群島的4個島嶼上分別安裝了5個導航浮標。除了菲律賓，汶萊、馬來西亞、台灣和越南，也對南沙群島宣稱擁有主權。多年來，北京在南海爭議地區部署了數百艘海警船和民兵漁船。