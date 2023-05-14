資深媒體人黃揚明。 （資料照片）

資深媒體人黃揚明披露，羅秉成在3月被台北市律師公會提名為「大法官候選人」，不過羅表示無轉任大法官的意願與規畫，也對於相關未經查證的捕風捉影、不當連結，甚至惡意政治操作的評論與報導，深感遺憾。黃揚明則回應，「謝謝羅秉成政委幫我又上了一課」！

台北高等行政法院10日判決國家通訊傳播委員會（NCC）敗訴，撤銷對中天不予換照的處分，NCC表態將上訴。

資深媒體人黃揚明13日於《麥玉潔辣晚報》節目中披露，羅秉成在3月被台北市律師公會提名為「大法官候選人」，已經推薦到總統府，民進黨已經在預防中天打憲法官司。

羅秉成則表示，非常感謝台北律師公會此次舉薦他擔任大法官被提名人的肯定，但在卸任代理發言人的兼職後，將專注於政務委員的工作，本無轉任大法官的意願與規畫，對於相關未經查證的捕風捉影、不當連結，甚至惡意政治操作的評論與報導，深感遺憾。

黃揚明今（14）日在臉書回應，「謝謝羅秉成政委幫我又上了一課」，他還真的不知道，這些團體推薦人選是可以違背當事人意願的，真的謝謝羅政委幫他上了一課。

黃揚明直言，標題寫「又」，是因為羅秉成以政院發言人身份評論北高行的中天案一審判決，那也是一門罕見的憲政體制課。

黃揚明強調，今年9月底任滿的4席大法官，若未來幾個月內總統提名人選後，大法官將首見全由同一總統提名的狀況，未來的大法官及司法體系會不會變成「總統想要的樣子」，只能繼續看下去。