李炳輝昨受邀於「臺北Run For dream」母親節活動演出。（身心障礙者藝文推廣協會提供）

蕭煌奇（右）和蕭媽錄影片祝福所有媽媽母親節快樂。（身心障礙者藝文推廣協會提供）

蕭煌奇昨（13日）至小巨蛋觀賞魏如萱演唱會前，得知老友李炳輝、張玉霞代言促進身障就業藝文推廣的「臺北Run For dream」系列活動，傍晚在華山為「母親節特輯」演出，他特地到場想為好友們打氣，未料李炳輝表演完立刻「快閃」，讓蕭煌奇撲了個空，幸好見到啟明學校的同學「小鄧麗君」張玉霞，聽完張玉霞演唱日文歌〈淚光閃閃〉後，蕭煌奇無預警加碼演唱〈你是我的眼〉，全場驚喜不已大喊安可，他順勢邀請在場的夢想者聯盟合唱〈夢想者聯盟〉，並與蜂擁而上的現場觀眾合影，展現暖心歌王絕佳親和力。

74歲李炳輝昨出席「臺北Run For dream」母親節特輯活動，不改他招牌笑容，帶動唱家喻戶曉的〈流浪到淡水〉，吸引民眾上前大合唱。他也分享一段不為人知、關於母親的真實故事，感性說：「我從一出生就是媽媽單親撫養我，到我12歲時，母親自殺了！雖然到現在我還是不明白，60多年前的北投，媽媽為了我承受多少壓力和委屈，以至於最終無力絕望離去，但是在和媽媽相處的時光中，留給我很多難忘的旋律。」

李炳輝感謝媽媽淺移默化，投入走唱生涯，並表示會一直不斷地唱下去，他隨即演唱〈媽媽請你也保重〉送給全天下的母親，「也希望我在天國的媽媽也勇健」，同時邀請風庫洛樂團5位視障樂手合演，他歌未唱、前奏一下就有觀眾默默拭淚，感動在場所有人。「小鄧麗君」張玉霞則表示：「這一生只希望能做好一件事，那就是好好唱我最愛唱的歌。」她感慨人生起起落落，有時掌聲如雷，有時卻像3年疫情，「只能躲在家中唱歌給媽媽聽。」隨後加唱〈母親我愛你〉，希望用真摯的歌聲打動人心，盼望大眾多關懷身障人士就業，給予幫助。

蕭煌奇出道前曾與金門王、李炳輝合作，近期蕭煌奇曬出「牽新車」照，沒想到隔空釣出老友李炳輝回應，想要相約舉辦「車聚」，轟動全網！李炳輝提到：「一直有個夢想！誰要跟我跑山！一生一次蕭老師車聚。」公開喊話蕭煌奇，讓蕭煌奇還真的想找李炳輝「互相超車」一下；而今母親節，蕭煌奇不僅偕同家族20人與媽媽聚餐過節，母子倆還錄製影片祝天下所有媽媽母親節快樂。

蕭煌奇將於6月10日在台北Legacy、6月17日在台中Legacy舉辦「逗陣的-蕭煌奇、王俊傑、全方位樂團集合演唱會」，他將與當年視障夥伴們組成的全方位樂團共同演出，購票洽「iNDIEVOX」。