母親節前夕，台中市龍井區有名男子發現家中60多歲母親突「全身癱軟、呼吸困難」，便趕緊開著車要送母親至醫院，豈料，路上紅綠燈超多，讓他「煞煞停停」，所幸正好遇到烏日分局龍東派出所的巡邏員警，並趕緊向員警求救幫忙開道，而原本要20多分鐘的路程，也在員警的幫助下僅花了10分鐘抵達醫院，而該婦人也在醫院的治療下，幸無大礙。

「TCPB局長室」臉書粉專在母親節前夕PO上1段1分多鐘影片，從影片中可見，前方有輛休旅車閃著雙黃燈，突然有位男子跑來向警車上的員警求救，「警察先生我媽媽身體不舒服，可以幫我開道嗎」，要請員警幫忙開道，趕緊送身體不適的媽媽到醫院。

這起事件發生在台中市龍井區，正開著警車巡邏的烏日分局龍東派出所員警，突然被1輛休旅車攔下，而車上下來1名男子表示60多歲的媽媽，突然在家全身癱軟、呼吸困難，於是趕緊開著車要送母親到醫院，但沿路的紅綠燈太多，他一直「煞煞停停」。

於是，員警聽到，立刻響起警示燈、鳴起警笛，並回報勤務中心，幫這名男子開道，原本到醫院需要20多分鐘的路程，在員警的開道之下，僅花了10分鐘，最後也順利將男子母親順利送到醫院急診室，經院方診療後該男子母親也無大礙。

貼文一出，網友紛紛留言表示「突然覺得警笛聲好好聽」、「警察先生辛苦了，感恩」、「有你們真好」、「謝謝我們的人民保姆們你們辛苦了！也祝你們的媽媽母親節快樂」、「辛苦了！人民的保姆、向所有的警察致敬」、「好人一生平安，有你們真好」、「辛苦了波麗士大人，看了好感動」。