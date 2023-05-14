歐洲太空局(ESA,歐空局)的木星冰月探測衛星(Jupiter Icy Moons Explorer,Juice,木冰號)終於解決了最後一個困難，經過近一個月的努力，德國的控制人員在星期五成功展開了它的16公尺長的冰月雷達天線( Radar for Icy Moons Exploration,RIME)，將來可以順利調查木星冰衛星們的冰下世界

歐空局報導，木冰號在發射後不久就開始伸展它的儀器設備，但是第一次嘗試展開折疊天線時，僅張開了前半截的第一段，有點像伸縮傘無法張開的情況。飛行控制員認為，是收折的的一塊卡銷沒有退出，造成部分天線卡在了原位。

如果問題無法解決，那就會像1989年發射的木星探測器加利略號(Galileo)，高增益通訊天線卡住，無法有效與地球通訊。

Bis Success! ESA Juice’s RIME antenna breaks free

幸運的是，木冰號任務控制中心的飛行控制團隊有很多想法。為了嘗試移動卡銷釘，他們用推進器搖晃木冰號，然後調整姿態，用陽光加熱探測器。這些嘗試似乎有一點效果， RIME天線都顯示出移動的跡象，但還是沒有完全釋放。

5月 12日，控制小組啟動支架中的一個設備「非爆炸性致動器」(NEA)時，啟動造成的震動，終於鬆開了卡銷釘，天線成功展開。

但是天線的最後一部分仍處於折疊狀態，這是因為只有當控制團隊還需要再啟動其他設備，才能確認 RIME 天線已成功啟動。

RIME之所以重要，是因為這是木冰號最重要的設備，它是一個探測雷達，發射雷達波照射木星冰衛星的表面，然後從回傳的雷達波來分析冰衛星的表面與地下結構。

RIME 是 Juice 上的十種儀器之一，其他儀器則會調查氣態巨行星周圍宜居世界的出現，以及我們太陽系的形成細節。