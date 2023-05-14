大陸女星吳倩出道多年，作品數量繁多，舉凡《擇天記》、《我只喜歡你》、《冰糖燉雪梨》等，以劇中甜美可愛的形象擁有不少粉絲。近期她登上節目《乘風破浪的姐姐》第四季，有眼尖的網友發現她毫無自信、舉止小心，認為與她離婚有關，因此相當心疼，並使她人氣大漲。豈料，她近日在其他節目中的表現卻判若兩人，引發討論。

吳倩過往因拍攝《我只喜歡你》與大陸男星張雨劍因戲結緣，後來便多次傳出緋聞，雖然兩人早先皆未承認，直到無法隱瞞後才承認結婚一事。誰料，這段婚姻維持不到1年，吳倩便在微博上宣布離婚的消息，引發網友熱議，當時還有不少人為女方抱屈，希望她能專注在事業上。

近期，《乘風2023》(乘風破浪的姐姐第四季，以下簡稱浪姐4)開播後話題不斷。其中，吳倩在節目中沉默寡言，不僅面對其他女星的邀請唯唯諾諾，也甚少主動與人攀談，如此謹慎的模樣與她過往在電視劇中的形象差異頗大，讓不少粉絲看得相當心疼，也為她獲得不少討論聲浪以及人氣票的支持。

然而，吳倩近日登上其他綜藝節目，卻與《浪姐4》中的表現相差甚遠，不僅性格強勢、斤斤計較，更因節目中她不顧隊友的行為，使得網路輿論掀起兩極的聲浪，不少網友更因吳倩在節目中相反表現，而大肆抨擊她，指出：「玩不起就別玩了，看了好尷尬」、「好不容易累積起來的口碑，都被敗光了。」不過，也有網友提出不同的看法，表示：「這不就是綜藝的效果嗎」、「其實整體還行的。」