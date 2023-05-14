西式餐會中前菜到主餐、甜點、飲料共有8道菜色，全都使用彰化在地食材。（校方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣國立北斗家商餐飲科今天舉辦第八屆餐飲科畢業成果展暨感恩餐會，以西式餐會及靜態成果方式呈現，邀請學生家長及校內師長參與。適逢母親節，學生除營造溫馨感恩的用餐環境，準備精心製作的佳餚，現場還有精彩的動態表演，讓參加的家長開心直說「有孩子唸餐飲科真好！」

這場別開生面的西式餐會中，從前菜到主餐、甜點、飲料，共有8道菜色，全都採用彰化在地食材，例如，熱前菜「乾煎鱸魚佐鮮味白醬」，使用北斗盛產的香菜，以西式青醬作法萃取出的香菜油增添風味。

「芭樂檸檬鳳梨雪酪」則是以社頭的芭樂、芬園的鳳梨作出清爽口味的冰沙；主食「純粹南瓜燉飯」以竹塘所產的竹塘米，經由生米拌炒加上南瓜蒸煮壓成泥，最後加入高湯後拌煮而成。

校方說，餐會上的每道佳餚都是由學生設計並經過不斷練習及修正，希望能將最完美的成果呈現給與會家長及師長。

靜態展分成中餐烹調、西餐烹調、飲料調製、烘焙、餐飲服務及果雕等6大展示區，每一區都是學生3年專業淬鍊的成果，如中餐烹調靜態展的「布袋雞」須整隻雞去骨，去骨過程中須小心翼翼不能破壞雞表面的完整性，雞腹中再塞入煮好的油飯，用竹籤封口，經過蒸熟再燻製增添風味色澤，才能完成一道色香味俱全的布袋雞，是道考驗烹飪料理功力的「手路菜」。

北斗家商餐飲科學生在「111學年度全國商業類技藝競賽」餐飲服務項目中榮獲佳績，學生也將競賽中的技巧應用在靜態展上，展示出多種口布摺疊樣式及各種水果切盤。烘焙靜態展則是呼應此次西式餐會主題，呈現英倫風大笨鐘造型的藝術麵包及唯美浪漫的英式翻糖蛋糕。

國立北斗家商校長楊世圳說，餐飲科畢業成果展暨感恩餐會，除了體現餐飲科三年所學的專職、專業及專長，學生也藉此機會致詞感謝父母及師長的教導並獻唱感恩歌曲，在優美的歌聲中，學生們人手一支康乃馨獻給在座的家長及師長，為畢業成果展暨感恩餐會畫下完美句點。