爸爸柯志明特製2個球台，球洞為1.5顆球的寬度，替3兄弟做嚴格訓練。（吳佩蓉攝）

柯秉逸8日臉書PO文，將獨自前往英國倫敦參賽，希望有好成績。（柯秉逸提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭囝仔「撞球王子」柯秉逸今（14日）於英國舉辦的2023世界花式撞球大師賽中奪得冠軍。（柯家兄弟臉書提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

柯秉逸（後方左2）一家人時常聚在一起。（柯媽媽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭囝仔「撞球王子」柯秉逸今（14日）於英國舉辦的2023世界花式撞球大師賽中奪得冠軍，獲得4萬美元的獎金，不僅突破個人賽史的最佳成績，亦為台灣首位在該賽事中奪冠的選手；柯秉逸的爸爸柯志明感動的說，看他得獎瞬間激動的跳上球台，很替他高興，一路走來非常辛苦，真的是給媽媽最好的母親節禮物。

喜歡打撞球的柯志明在宜蘭開設「權威撞球館」，迄今已逾23年，於年初退休轉手給王姓老闆經營；柯志明的3個小孩，大哥柯秉逸、二哥柯秉中及最小的柯秉漢全走上撞球之路，柯秉中才於上個月27日馬爾地夫10號球公開賽奪國際冠軍，今則為柯秉逸再度帶來好消息。

33歲的柯秉逸8日在臉書PO文，「獨自前往倫敦參加大師賽，這次只有16個人參賽，個個都是最頂尖的選手，希望這次能有個好成績」，果然不負眾望，一路過關斬將獲得冠軍，也是1933年世界花式撞球大師賽開辦以來，首位奪冠的台灣選手。

柯志明說，3個小孩的每一場賽事都會全程看，此次需排名全世界前16名才能參賽；柯秉逸從12歲開始練球，至今逾20年的球齡，看他激動的跳上球台，真的很感動、替他開心，一路走來非常辛苦，成長過程中每天就是不停練球至少8至10個小時，沒有一天有屬於自己的休閒時間，等他這幾天回國好好慶祝。

球友楊先生表示，3兄弟是非常努力的小孩，由爸爸柯志明從小帶著他們四處學習、征戰，成績都是自己努力得來的，我們是把打撞球當娛樂，他們是設定當職業選手，訓練條件就不一樣，真的很辛苦。