苗栗縣泰安鄉觀光風景區以溫泉美人湯聞名，境內泰雅文物館是當地知名觀光景點，每逢假日遊客如織，其中溫泉煮蛋池、泡腳池設施廣受歡迎、一位難求。苗栗縣政府今年特別爭取中央補助經費，近期興建第2座煮蛋池，希望讓遊客玩得盡興，也能吃到美味溫泉蛋。

泰安鄉擁有優美山林環境，以及純樸的原民、客家文化，還有優質碳酸氫鈉泉「美人湯」，也因泰安溫泉屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質透明滑潤，又無刺鼻的硫磺味，每年都會吸引眾多遊客前往泡湯。

為加強觀光風景區內泰雅文物館周邊設施，苗栗縣政府文化觀光局2021年打造苗栗縣首座煮蛋池、廣受好評，今年再爭取預算，預計再興建第2座煮蛋池，同時增設休憩區遮蔽設施、新設洗腳區域座椅，還有翻新地板鋪面，提供遊客更舒適的空間。

苗栗縣政府文化觀光局指出，泰安鄉內有溫泉區、豆腐老街、原住民文化產業園區等景點，還有豐富自然生態圍繞的步道跟瀑布，透過苗62線串聯，相當適合親子、情侶走訪，增設以及改善泰雅文物館設備，是不可或缺。

苗縣府文化觀光局長林彥甫說，泰安溫泉區已有百年歷史，近期泰安溫泉更榮獲交通部觀光局金泉獎「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎等榮耀，縣府未來除持續推廣溫泉旅遊，也將會持續建構新興旅遊景點。

像是最近斥資2150萬元，才剛完工原味十足的WAKHUL親子公園，溜滑梯、沙坑遮陽罩等遊具設施，融合泰雅族祖靈之眼的菱形圖騰設計，與泰雅文物館兩相輝映，希望藉此串聯周邊景點，成為另1個泰安打卡熱門景點。