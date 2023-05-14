2024大選即將到來，國民黨區域立委提名初選如火如荼進行當中，有意角逐高雄市第7選區（鳳山）立委的高市議員李雅靜14日在臉書發文，指稱要協尋1名她的「超級鐵粉」，因為該名鐵粉逗趣將李雅靜的賀年卡貼在機車擋泥板上，除了在初選階段達到宣傳效果，還讓李雅靜成為「擋泥板女神」。

李雅靜在臉書上發布一則尋找「超級粉絲」的發文，引起地方熱烈關注及討論。李雅靜指出，她收到好友傳來的照片，內容是1位超級粉絲將她的賀年卡黏貼在機車擋泥板上，讓她又驚又喜，支持者將她的賀年卡貼在機車擋泥板還真是頭一遭看到，所以特別想要找出這為「超級鐵粉」，當面向他致謝。

「沒想到自己竟然也能成為擋泥板女神！」李雅靜表示，非常佩服這位粉絲的創意，看到這張照片當下非常驚訝也感覺相當逗趣，沒想到賀年卡也能做成擋泥板。希望透過協尋方式，能找到這位超級粉絲，請他喝咖啡，並當面向他致謝，感謝他的肯定與支持。

李雅靜有感而發的說，鄉親自發性的舉動，對她而言是莫大的鼓勵，這也讓她更有動力為這塊土地全力打拼。