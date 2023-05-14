隨著民進黨提名人確定由賴清德出線，2024年總統大選民進黨輔選的後援會等布局也一步步進行中。由賴清德舅舅童永擔任理事長的「基隆市信賴台灣之友會」14日下午舉行授旗大會，賴清德也親自出席授旗。這也是賴清德首個競選總統後援會，會中喊出「基隆是台灣頭，俗話說頭過身就過，基隆贏，台灣就會贏。」

賴清德強調，信賴台灣之友會有三個宗旨，首先是疼惜台灣、其次是守護台灣，第三則是團結合作，壯大中華民國台灣。他說，因為有首歌說，母親的名字叫台灣，台灣就是我們的母親。

基隆是第一個成立信賴台灣之友會的地區，且由童永擔任理事長，今年97歲的童永在致詞時表示，賴清德是萬里人，以前基隆郡包括了金萬和瑞平雙貢，整個大基隆區，應該要出個總統。台北港出了個總統李登輝，基隆港是天然港，如果出個總統就好了。他拜託在場的民眾，每人幫忙拉200票，賴清德就當選了。

賴清德表示，講到台灣就不能不提到基隆，基隆是台灣頭，俗話說「頭過身就過」，基隆若好、台灣一定好。賴清德說，雖然基隆幅員不大、人口也不算多，但基隆有個基隆港，透過基隆港，台灣能夠與全世界接軌，因此，台灣要進行國際貿易、與國際聯繫，從古至今基隆都非常重要。

賴清德盛贊林右昌在基隆市長任內時，提出基隆市港再生標竿計畫，他認為林很有眼光及遠見，因此在賴擔任行政院長時，便核准了這項計畫。賴清德表示，他未來若有機會，一定會讓基隆及整個大基隆地區及至於整個台灣進一步繁榮發展。

賴清德說，他當過台南市長，很清楚市長想推動市政，若沒有中央的協助是不可能的。他強調，若他當選總統，將在行政院設置專門辦公室，加強中央與地方的合作，也希望將區域聯合治理法制化，一項項解決各縣市的問題，一項項推動地方建設。