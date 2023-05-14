女星陳宥心（陳伶宣，前藝名：宣宣）早年演出不少戲劇走紅，2019年她與大12歲的胃腸肝膽科醫師林暘朝結婚，升格做「醫生娘」，去年誕下寶貝女兒，時常會透過社群平台與粉絲分享生活；近日王祖賢近照曝光引起大眾討論，陳宥心表示年輕時曾在台灣遇到王祖賢，大讚對方氣質超空靈。

陳宥心昨（14）日在社群平台發文：「看到新聞說：永遠的小倩被酸民酸醫美過了頭、老了...。人都會老，除非你活不到老，就永遠年輕著，以別笑人老，我懷孕時，還有人笑我胖！有事嗎這些人~」她回憶自己17歲時在台北東區打工，會在街頭拉路人填問卷，當時有巧遇王祖賢「迎面而來長髮飄逸、氣質超空靈~印象中她肩膀比較寬，可能以前是運動員的關係吧？」認出王祖賢後，陳宥心與朋友想請王祖賢簽名留念，王祖賢也很親民地簽名，當時朋友誇讚王祖賢很美，原以為王祖賢會回應致謝，但王祖賢僅是不發一語、莞爾一笑，讓陳宥心直呼「哇~微妙的距離感，不是凡人更仙了，可惜沒能聽到她本人的聲音有幸在她退隱前能看到本尊，以前的明星，真的才是明星」。

王祖賢淡出影壇多年，近年她一心向佛，時常現身佛門淨地，6日加拿大靈巖山寺在粉絲專頁上傳影片，透過王祖賢教導大眾佛門禮儀，影片中王祖賢穿著一身白衣，烏黑長髮綁成馬尾，大方示範佛門禮儀動作，舉動相當優雅。