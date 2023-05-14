北韓部分學校使用迪士尼動畫片，作為教導學生英語會話的教材，與北韓嚴防西方思想和文化流入的政策相左，引發各界關注。

在北韓，國民收看、收聽海外影視作品和音樂將被處以重刑。根據2020年制定的《反動思想文化排斥法》，未獲國家批准觀看海外影視作品，可被處決或終身監禁。

據韓聯社援引美國專門報導北韓消息的媒體「NK新聞」報導，北韓中央電視台上周播出的一部紀錄片中，有平壤三街初中學生在課堂上觀看迪士尼名作《冰雪奇緣》的畫面。三街初中是北韓高官子女就讀的精英學校。

紀錄片稱，在北韓國務委員會委員長金正恩的鼓勵之下，學校改變英語課教學方式。該校英語教師說，將教學重心從語法改為會話後，學生們對學英語更感興趣。

「NK新聞」分析指出，不能僅憑北韓學校將美國電影當作教輔材料一事，斷言北韓放寬對海外傳媒內容的限制。北韓可能經過國家層面的提前審查，對影片進行了刪剪。