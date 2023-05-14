幾乎每個人都有以下這種經驗，剛買回家的新鮮香蕉沒幾天就熟透、甚至爛掉，專家指出，只要把香蕉放進密封盒子裡，再在盒裡放置乙烯吸收劑，實驗結果顯示，香蕉這樣保存能放15天。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國廚房妙用YouTube頻道「Kitchen Tips Online」的廚房專家麥可（Mike）用2串香蕉進行實驗，一串放在廚房流理台，一串裝在密封保鮮盒裡，並放進乙烯吸收劑，接著同樣將保鮮盒擱置在流理台上。

一周後，直接放在流理台上的香蕉明顯比保鮮盒裡的香蕉軟很多，到了第15天，保鮮盒裡的香蕉還有一點綠綠的，當他切開保鮮盒香蕉時，上頭有一些傷痕，不過仍能食用。

報導指出，香蕉成熟時，香蕉皮會釋放乙烯，香蕉周邊的乙烯濃度愈高，催熟的速度就愈快。

另一個趨緩香蕉熟化過程的方式是用保鮮膜包住香蕉蒂頭，以阻擋乙烯釋放。

如果民眾想要快點催熟香蕉，可以將香蕉放進密封的紙袋裡，一方面紙袋空間能夠保留足夠的乙烯，另一方面又能讓足夠的氧氣進入紙袋內，促進熟化過程。

報導指出，催熟香蕉時要避免使用塑膠袋包裝，因為塑膠袋會阻隔足夠的氧氣進入，進而抑制熟化，這也是為什麼超市的香蕉多是用塑膠袋包裝。