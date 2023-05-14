有3名女子日前結伴出遊，前往苗栗銅鑼九華山賞桐花遊玩，當天返回時順著導航想開回台北，結果被導航誤導「誤入歧途」，受困在九華山山區的產業道路，所幸員警獲報後前往救援，才協助她們平安下山。

苗栗警分局銅鑼分駐所，當時接獲其中1名女子報警，稱其車輛困在砂石中，但因地處偏僻深山，手機通訊又不佳，遲遲無法確定受困位置，員警也從通話中深深感受到受困民眾的不安。

好在員警依循女子所提及的「在石頭路產業道路上」，憑藉對轄區地形的熟悉，研判她們迷失地點應該會在九華山往竹圍方向的產業道路，旋即動員展開即刻救援，果不其然僅僅20分鐘，就在推測的位置找到受困3人。

警方協助女子們脫困。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

警方也請來拖吊車，將卡在砂石中的車輛順利拖到安全路段，並協助3人下山，協助安置在市區旅社休息。女子一行人則說，她們回程時順著導航行駛，結果迷失在山區，好在員警發現她們，才順利返家。

苗栗警分局呼籲民眾，外出旅遊可事前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，但若前往山區，最好還是悉心詢問當地民眾，切勿完全聽信導航系統，避免「誤入歧途」！