2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽14日展開，小組賽首戰中華隊迎戰印度隊，以總比分4比1收下勝利，下一場15日上午10點面對澳洲。

蘇迪曼盃從1989年開始舉辦，每兩年一屆在單數年進行，蘇迪曼盃每場比賽5戰3勝，每場對壘會進行男單、女單、男雙、女雙及混雙，小組賽階段不論是否勝負已定，都會打滿5點賽事，中華隊本屆小組賽階段和印度、馬來西亞、澳洲同組，14日上午10出戰印度，15日上午10點對戰澳洲，17日上午10點面對馬來西亞。

14日小組賽首場，中華隊前三點混雙楊博軒／胡綾芳18比21、26比24、21比6、男單周天成21比19、21比15及女單戴資穎21比14、18比21、21比17接力奪勝後，提前3比0確定擊敗印度，因為需打滿5點賽事，後續無關勝負的賽程繼續進行，第4點男雙王齊麟受傷未癒，搭檔李洋改和左手持拍的雙打好手葉宏蔚配合，力抗3局以21比13、17比21、21比18解決蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），4比0持續追加勝利。

第5點女雙，中華隊由李佳馨／鄧淳薫擔綱，21比15、18比21、13比21飲恨裘莉（Treesa Jolly）／普蕾拉（Gayatri Gopichand Pullela），不過不影響中華隊收下小組賽首戰勝利。