男子走在斑馬線上時，開著手機錄影自保，不料卻差點被1輛保時捷休旅車撞倒。（翻攝自臉書爆料公社）

真的很扯沒人想讓啊！有男子日前於台北市大安區辛亥路三段與芳蘭路口時，當行人號誌燈轉為綠燈後，他走斑馬線前先開啟手機錄影自保，不料，竟然有輛黑色的保時捷休旅車要左轉，疑又是A柱擋視線，車頭已經壓在斑馬線上，嚇得他趕緊閃一邊，差點被撞上，面對這樣的路況，他不經搖頭「這年頭過馬路真難，拿手機(錄影)自保也沒用」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段16秒影片，拍攝地點位於台北市大安區辛亥路三段與芳蘭路口，有男子走在該路口斑馬線上時，突然1輛保時捷休旅車疑似被A柱擋住視線，未發現該斑馬線上該男子，整輛直接壓到斑馬線上，才緊急煞停，男子也向旁一閃差點被撞飛；對此，原PO表示「這年頭過馬路真難，拿手機(錄影)自保也沒用」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「可以檢舉了」、「真心覺得就該有行人專用燈號，所以路口都是紅燈，除了行人其餘禁止通行」、「太可怕了，台灣」、「真的很扯啊！沒人想讓，是要怎麼快」、「行人跟車輛的號誌分開到底有多難？」、「過馬路真的要自保」。

另外有網友質疑他「當伸展台慢慢散步啊？」，他也澄清該路約為60公尺，行人號誌綠燈40多秒，而他僅花了30多秒便通過該路口，還有網友疑惑「走個馬路為什麼要拿手機？」，他也解釋，因為上週和家人一起過此段路口，也差點被撞，於是他過這種大條馬路時，都會開手機錄影自保。

對後，也網友表示「為什麼要po這種影片製造對立？」，他則認為近日發生太多因為這樣不禮讓行人，而導致家庭破碎的案例，因此，只想把自身遇到的真實交通狀況分享出來，讓更多駕駛能多注意，並禮讓行人。