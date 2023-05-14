台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及國民黨主席朱立倫14日至中正紀念堂參與慈濟三恩浴佛大典，蔣萬安表示，希望台北市四時無災、人民安居樂業，國家風調雨順、國泰民安。

蔣萬安指出，今日參加浴佛大典，適逢母親節又是佛誕日，不只是行孝的好日子，更是祈願祈福的大日子，今日除孝親感恩，更希望能夠社會祥和，國家風調雨順、國泰民安，台北市四時無災、人民安居樂業。

另，鴻海創辦人郭台銘14日中午宴請國民黨中常委，對此怎麼看？侯友宜僅笑著回應，謝謝。對於有無感到被逼宮？朱立倫則並沒有回覆。